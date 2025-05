„Abgabe nur in handelsüblichen Mengen.“ Zugegeben: Solche Schilder sind seit Ende der Corona-Krise, als sich Supermärkte nicht nur an Toilettenpapier-Stapelplätzen gegen Hamsterkäufer wappnen wollten, selten geworden. Aber in diesem Fall wäre die Betonung haushaltsüblicher Mengen durchaus angebracht gewesen: 120 Tafeln Schokolade und 126 Päckchen Kaffee hat ein Mann im brandenburgischen Gransee in den Einkaufswagen gepackt, zielstrebig durch die Kassen-Gasse geschoben und ins Auto gepackt. Dann verschwand er – und hinterließ einen Schaden von 921,54 Euro.

Warenmenge und -wert sind die einzigen konkreten Angaben, die der Discounter der Polizei machen konnte. Vom Dieb ist nur bekannt, dass er männlich und ein geübter Einkaufswagen-Fahrer ist. Und dass er einen Pkw hat, von dem weder Typ noch Kennzeichen bekannt sind. Mit derart „konkreten“ Angaben versorgt, war’s denn auch kein Wunder, dass eine Sofortfahndung der Polizei erfolglos blieb.

Was anderes wär’s sicherlich gewesen, wenn das Diebesgut aus einer nicht mehr schließenden Heckklappe „gequollen“ wäre. Aber dafür reichen 120 Tafeln Schokolade und 126 Tüten Kaffee einfach nicht aus...