Es gibt Menschen, die Lesestoff geradezu verschlingen. Vielleicht auch diese Kolumne hier. Das ist im besten Fall horizonterweiternd, schadet andererseits zumindest nicht.

An dieser Stelle kommen wir zu einer komplett anderen Art von Literaturverschlingung. Hier geht es nicht um das ein oder andere Buch, sondern um eine komplette Bibliothek mit zahlreichen Schätzen, wie einer Bibel aus dem 13. Jahrhundert.

Die Geschichte spielt im ungarischen Kloster Pannonhalma. Hier fressen gemeine Brotkäfer gerade 400.000 kostbare Bücher auf, schreibt die Online-Zeitung ripost.hu.

Normalerweise stürzt sich der Brotkäfer auf – hätten Sie es erraten – Brot. Auch Nudeln, Mehl oder Gewürze. All das gibt es im Unesco-Weltkulturerbe von Pannonhalma vermutlich weniger. In der Not schmeckt das Buch auch ohne Brot (autsch, Kalauer-Alarm). Aktuell sind die vielen Bücher luftdicht in Plastikfolie verpackt und werden mit einer Chemikalie behandelt, die die Käfer töten und so die Bücher retten soll.

Mit dieser hoffnungsvollen Botschaft ist das Verschlingen dieses Artikels beendet.