Discounter entdeckt in Cannabis Tea Cannabis-Wirkstoff

Lidl warnt vor Hasch-Keksen, aber Zweifel am Erfolg der Rückrufaktion sind angebracht.

Uups! In dem Tee „Euphoria, Tea of mind Cannabis Tea“ oder in den Keksen „Mary & Juana, Premium Cannabis Cookies“ gibt es doch tatsächlich Spuren von Tetrahydrocannabinol (THC), sprich die echte Dröhnung.