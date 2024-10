Der öffentlich-rechtliche Westdeutsche Rundfunk komplett in Aufruhr. Die Maus von der „Sendung mit der Maus“ ist weg. Dem Erfolgsformat, das Generationen in Ost und West ein Stückchen schlauer machte.

Das Maskottchen, das vor dem Funkhaus in Köln steht, war plötzlich verschwunden. In den Sozialen Netzwerken bat der WDR-Intendant um Rückgabe oder Hinweise. Ansonsten blühten die Spekulationen. Eine davon: Schuld sei Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Weil er sich gegen Gebührenerhöhungen ausgesprochen hatte – was im Umfeld der ÖRR für wenig Begeisterung sorgte. Um ihn, also Hasi, umzustimmen, hätten Unbekannte die Maus gekidnappt. Tatsächlich hatte die Kampagnen-Organisation Campact den Nager entführt, um auf drohende Kürzungen beim ÖRR hinzuweisen. Unklar, warum der Nager ausgerechnet nach Mainz verschleppt wurde. Dort sitzt das ebenfalls öffentlich-rechtliche ZDF.