Drogen lieber nicht bei der Polizei abholen

Sein vergessener und als Fundstück abgegebener Rucksack kommt einen 22-Jährigen in Braunschweig teuer zu stehen

Rucksäcke zählen zu den häufigsten Gepäckstücken von Bahnreisenden - in einem davon war jetzt bemerkenswerter Reiseproviant.

„Ja genau, das ist mein Rucksack!“ Ein 22-Jähriger dürfte inzwischen bitter bereuen, dass er im Überschwang purer Wiedersehensfreude sein Gepäck bei der Polizei so unbedacht identifiziert hat. Denn so lieb und teuer es ihm auch war: Eine nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung hätte den jungen Mann wohl still schweigen lassen. Dabei schien sein Besuch bei der Polizei im Braunschweiger Hauptbahnhof zunächst von einem Happy-End gekrönt ...