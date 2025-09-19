Wer noch vorgestern auf der Bundesstraße 80 aus Richtung Eisleben nach Halle hineinfuhr, fuhr gestern Morgen auf derselben Strecke an exakt derselben Stelle direkt in die Landeshauptstadt Magdeburg. Sagte das Ortseingangsschild.

Viele Berufspendler haben den plötzlichen Qualitätssprung im Vorbeibrausen vermutlich gar nicht bemerkt. Andere waren womöglich aufrichtig irritiert – im Süden des Landes soll es gewisse Vorbehalte gegen Magdeburg geben. Alsbald kam raus: Unbekannte hatten das Ortsschild vorher in der Elbmetropole geklaut und es in Halle wieder drangeschraubt.

Unklar ist bis heute, wer das war und ob er sich damit womöglich einen geheimen Wunschtraum erfüllt hat. Einerlei - jetzt steht dort wieder „Halle“. Das ist der Beweis, dass es nur ein Magdeburg geben kann. Das Echte, das Wahre. Mit Elbe und Dom. Ach so: Am südlichen Stadtrand von Magdeburg prangten gleich- und kurzzeitig „Halle“-Ortstafeln. Offenbar ein Eins-zu-eins-Tausch. Aber das hat hier eh kein Mensch geglaubt. Pah, Halle. Entfernen von Straßenschildern ist übrigens keine Straftat. Nur eine Ordnungswidrigkeit. Sagen die Behörden.