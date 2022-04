Einbrecher versteckt sich in Weihnachtspaket

Wie sich in Wolfenbüttel ein Bösewicht tarnte - und trotzdem scheiterte

Ein Paket mehr oder weniger fällt doch gar nicht auf – dachte sich in Wolfenbüttel ein vermeintlich cleverer Bösewicht.

In der Weihnachtszeit ist das ein vertrauter Anblick: überall Pakete! In Postfilialen, in Läden und sogar auf der Straße davor lagern von eiligen Boten hastig zugestellte Pappboxen.