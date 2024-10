Dass ein Blitzer so etwas wie die Lizenz zum Gelddrucken ist, haben wir an dieser Stelle bereits beschrieben – 6.000 (!) Prozent Rendite. Über eine andere Variante berichten die Berliner Kollegen von „Bild“ Ein Parkplatz auf einem Privatgrundstück im Stadtteil Altglienicke. Bei der Einfahrt wird von jedem Pkw das Kennzeichen per Videoaufzeichnung registriert, unerlaubtes Parken mit einen Bußgeldbescheid über 30 Euro sanktioniert – direkt per Brief an den Fahrzeughalter. So weit, so üblich. Den Bußgeldbescheid bekommt auch, so schreiben die Berliner Zeitungskollegen, wer NICHT parkt.

Ein Autofahrer hielt sich danach mit seinem Wagen 77 Sekunden auf der Parkfläche auf, fand keinen geeigneten Stellplatz und fuhr wieder weg.

Zahlen soll der Mann trotzdem. Schon durch die Einfahrt komme ein Parkraumnutzungsvertrag zustande, argumentiert der Betreiber. Viel Geld für keine Leistung – der neue heiße Scheiß.