Ständig auf der Suche nach kuriosen Begebenheiten fiel dem Autor soeben eine Sammlung bizarrer Gesetze in die Hände. Die meisten gelten in diversen US-Bundesstaaten. Einige sogar in Deutschland. Alle werfen Fragen auf.

An dieser Stelle wird künftig versucht, die eine oder andere Antwort zu finden. Auf interessante Regelungen wie diese hier: In Florida steht eine saftige Geldstrafe auf Einschlafen beim Friseur unter einem Haartrockner.

Endlich traut sich mal jemand, ein verbreitetes Übel angemessen zu sanktionieren. Überall auf der Welt – außer in Florida – brennen tagtäglich reihenweise Friseursalons ab. Frisuren werden in Schutt und Asche gelegt. Nur, weil bräsige Kundinnen sich trauen, unter der dröhnenden Trockenhaube wegzudröseln. Da hier eine gewisse Bewusstseins-Trägheit im Hinblick auf die dramatischen Folgen herrscht, sind aufrüttelnde Strafen angebracht. Und jetzt einmal waschen und föhnen bitte.