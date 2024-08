Pam Clark geht noch mit 73 regelmäßig in die Luft.

Interessante Job-Initiative der britischen Airline Easyjet: Das Unternehmen stellt seit einiger Zeit vermehrt ältere Flugbegleiter, so genannte Silver Stewards und -Stewardessen, ein. Nach eigenen Angaben doppelt so viele über 50-Jährige, sogar viermal so viele Ü-60-Kandidaten wie noch 2022.

Vorbild für diesen Trend ist sicherlich Pam Clark. Mit 73 hebt sie immer noch regelmäßig ab, hat inzwischen 4500 Einsätze auf der Uhr, dabei mehr als 800.000 Passagiere betreut.

Pam Clark hatte mit 53 die Nase voll von ihrem Job als Friseurin, heuerte spontan bei Easyjet an. Die Fluggesellschaft braucht dringend weitere Menschen, die gern in die Luft gehen und ein ordentliches Maß an Lebenserfahrung, ähm, Lebenserfliegung mitbringen.

Gleichzeitig abheben und mit beiden Beinen im Leben stehen – das ist die Zukunft. Und damit sind jetzt auch wirklich alle diesbezüglichen Wortspiele verbraucht. Abflug!