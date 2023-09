Das Leben kann manchmal grausam sein und schrecklich gemein. So wie zu einer 50-jährigen Bretonin, die nach der Pleite ihres Arbeitgebers plötzlich ohne Job dastand und sich arge Existenzsorgen machte. Denn für die Ü-50-Generation sieht’s auf dem Arbeitsmarkt in der wirtschaftsschwachen Bretagne gar nicht gut aus ...

Doch das Leben kann auch freundlich sein und ungemein großzügig: So wie zu jener 50-jährigen Frau, die gerade noch in tiefe Sorgen versunken war. Nur Tage nach dem Jobverlust hat sie für den Rest ihres Lebens wohl ausgesorgt. In der jüngsten „Euromillions“-Ziehung gewann sie nämlich 109 Millionen Euro, wie die französische Lottogesellschaft Française des Jeux (FDJ) mitteilte.

Die genaue Identität hält sie natürlich geheim. Aber wer sich demnächst in der Bretagne ein Haus ganz ohne Kredit kauft, könnte die Gewinnerin sein: Sich ein Haus leisten zu können, sei ein Traum von ihr, zitierte FDJ die 50-Jährige. Und: Sie möchte nun Menschen, die ihr nahestehen, unterstützen und „eine Spur hinterlassen, die auch künftigen Generationen hilft“. Klingt, als hätte das Leben die richtige Gewinnerin ausgesucht.