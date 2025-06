Lust auf Leuchtturm? Mitten im Wattenmeer vor Bremerhaven ist einer übrig. Der seit 140 Jahren salzwasserumtoste weiß-rote Ringelbau, ein Wahrzeichen der ganzen Region, ist marode und muss weg. Der denkmalgeschützte Gesell soll umziehen – mehrere Festland-Gemeinden in der Umgebung wünschen sich nichts sehnlicher, als endlich mal einen eigenen Leuchtturm. Nun ergeben sich mehrere Fragen. Erstens: Wie geht das bei so einem Leuchtturm, immerhin 28 Meter hoch, komplett aus Gusseisen und mit 70 Tonnen so schwer wie eine ganze Elefantenherde? Antwort: Keine Ahnung, hat so noch keiner gemacht. Okay, im dänischen Rubjerg Knude hat man 2019 mal einen Leuchtturm um 70 Meter mittels Gleiskonstruktion verschoben. Beim „Roten Sand“ handelt es sich um mehrere Kilometer. Frage 2: Wohin jetzt mit dem Teil? Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hooksiel und Fedderwardersiel haben Interesse bekundet.

Aber warum nicht aus Gerechtigkeitsgründen in eine sehr, sehr leuchtturmarme Gegend wie, sagen wir, Magdeburg, Arendsee oder Niegripp? Hier sollte gelten: Wenn vier sich streiten, freut sich der Fünfte.