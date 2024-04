Unfrieden am Friedhof.

Friedhof. In dem Wort kommt zu einem nicht unwesentlichen Prozentsatz das Wort „Frieden“ vor ...

Auf dem Berliner Waldfriedhof Müggelheim ist es jedoch gerade nicht so friedlich. Davon kündet, so berichten es die Kollegen vom „Tagesspiegel“, ein Aushang am Friedhofstor: „An die ehrlosen Menschen, die uns jedes Jahr zum Frühling die Grünabfallkörbe entwenden: Dies hier ist ein Friedhof!!! Ihr Karma ist geschrieben! Viel Spaß für die Zukunft! Die Hölle ruft! Mit freundlichen Grüßen, die Friedhofsgärtnerin!

Rumms, das hat gesessen. Während die Gebeine der Delinquenten dereinst muffig im märkischen Morast modern, schmort die Seele der ruchlosen Mülleimer-Klauer im Fegefeuer.

Freunde, Ihr habt es Euch nicht nur auf ewig mit der Friedhofsgärtnerin verscherzt, sondern auch jede Chance auf ein schönes Plätzchen im Himmel verspielt. Aber vermutlich kennt Ihr da eh niemanden.