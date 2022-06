Fußball ohne Kleider: Ist das Kunst oder kann das weg?

Fußball kann auch etwas fürs Auge sein – und damit ist nicht nur das tolle Kombinationsspiel einer Mannschaft gemeint. Bei einem Fußballspiel in Duisburg hat nämlich ein Aktionskünstler am Samstag eine Mannschaft in Trikots gegen ein (bis auf Schuhe und Stutzen) unbekleidetes Team spielen lassen.