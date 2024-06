Auf einmal waren sie da. Spätestens um 4 Uhr früh ist seitdem im britischen Nordseeküsten-Ort Snettisham die Nacht vorbei. Niemand weiß, woher die etwa 100 Hühner kommen, die seit Wochen durch die Gemeinde marodieren.

Sie graben auf der Suche nach Futter sämtliche Gärten um, verwandeln üppige Gemüsebeete in trostlose Mondlandschaften. Sie verdauen ständig und überall. Und stehen – siehe oben, sehr früh auf. Was die Hähne in der Truppe dann auch fortgesetzt laut verkünden. Was den genervten Anwohnern den Schlaf raubt.

Der Gemeinderat steht der Federvieh-Invasion einigermaßen hilflos gegenüber, sammelt jetzt erstmal mühsam Informationen, wie man der Lage Herr werden könnte.

Kleiner Tipp aus der Praxis: Vielleicht sollte man zumindest vorübergehend eine duftende Hähnchenbratbude auf den Marktplatz stellen. Natürlich nur wegen der Abschreckung.