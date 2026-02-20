Ein eigener Flughafen, das wäre doch was. Nicht so ein popeliger Privatlandeplatz, den sich jeder halbwegs erfolgreiche Mittelständler leisten könnte. Nein, es muss ein internationaler Flughafen sein. Denkt sich US-Präsident Donald Trump in seiner grenzenlosen Weis- wie Unbescheidenheit.

Ein Opfer ist auch schon ausgemacht: Der Palm Beach International Airport im Bundesstaat Florida, nicht weit entfernt von Trumps protzigen Privathaus Mar a Lago. Der soll nach Wunsch des Präsidenten schnellstmöglich in Donald Trump Airport umbenannt werden. Das Parlament von Florida hat das Gesetz, das das möglich macht, flugs durchgewinkt. Böse Zungen behaupten, Trump geht es dabei nicht nur um schnellen Ruhm, sondern ums Geschäft: Eine Firma, die die Rechte am Namen „Donald Trump“ verwaltet, hat schon Marken-Anmeldungen für den neuen Airport laufen.

Übrigens: Weltweit sind die allermeisten Politiker, nach denen ein Flughafen benannt wurde, längst tot. Konrad Adenauer (Bonn), Charles de Gaulle (Paris). John F. Kennedy (New York)... Vielleicht überlegt sich Trump das mit dem Airport besser nochmal, wenn ihm sein Leben lieb ist.