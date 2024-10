Das war mal ein schlaues Versteck. Zwei als ganz normale Mitbürger getarnte Drogenkuriere hielten sich für besonders pfiffig. Ihre heiße Ware (Crystal Meth, Fentanyl) stopften sie in eine Reisetasche.

Auf der stand in großen Lettern nicht etwa „Schöne Grüße aus Portland“ (hier, im US-Bundesstaat Oregon spielt die Geschichte) oder ganz schnöde „Reisetasche“. Sondern tatsächlich die Aufschrift „Definitiv keine Tasche voller Drogen“. Als die zwei mit ihrem Wagen zufällig in eine Polizeikontrolle gerieten, hielt der Taschen-Trick die Beamten nicht davon ab, mal nachzuschauen. Und, ja, die Tasche hatte gelogen. Voller Drogen. Was die Tasche verschwiegen hatte, (Auto geklaut) erschloss sich quasi nebenbei. Delinquenten verhaftet.

Diese Geschichte soll auch Denkanstoß für Nachahmer/Trittbrettfahrer sein: Ist das mit dem T-Shirt „Ich bin kein Schwarzfahrer“ in der Straßenbahn wirklich so eine tolle Idee?