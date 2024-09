Forscher der Martin-Luther-Universität Halle haben gemeinsam mit chinesischen Kollegen herausgefunden, dass Insel-Bewohner langsamer sind. Anhand von Studien mit 2.813 Wirbeltieren (Säugetiere, Vögel, Amphibien) kamen sie unter anderem zu folgender Erkenntnis: Weniger Konkurrenzdruck durch Fressfeinde sorgt für langsameren Stoffwechsel und bedächtigeres Dasein. Klingt super und lässt sich möglicherweise auch auf Menschen übertragen. Und könnte an dieser Stelle als Tipp für die Zukunftsplanung gelten.

Nur mal Urlaub auf Rügen gilt jedoch nicht – man muss tatsächlich auf einer Insel leben. Gibt leider nicht viele davon in Sachsen-Anhalt: Werder und Rotehornpark in Magdeburg, Raben- und Peißnitzinsel in Halle. Insel Stein im Wörlitzer Park – hier ist gerade mal Platz für genau ein Haus. Insel, der Ortsteil von Stendal, ist trotz seines Namens eher keine – Insel. Bleibt also schwierig mit der Gelassenheit durch Wohnen.