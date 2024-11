Alles wird geklaut. Wirklich alles. Neueste schräge Episode aus dem Reich der illegalen Wegnahme: Bei Stuttgart angelte sich ein dreister Ganove ein komplettes Bäckereifahrzeug. Mit Brötchen und Beifahrer.

Der Fahrer hielt kurz vor einer Filiale, um Ware reinzubringen. So kurz, dass er es nicht für nötig hielt, den Zündschlüssel abzuziehen. Als er Sekunden später aus dem Laden kam, brauste sein Bäckerwagen gerade davon. Am Steuer der kecke Dieb. Was der übersehen hatte, die Ladefläche war offen, dort war der Beifahrer gerade dabei, die Brötchenkisten zu ordnen. Bei der rasanten Flucht kullerte das ganze Gebäck auf die Straße, beim ersten Ampelstopp suchte der verängstigte Beifahrer das Weite und dann auch der irritierte Bäckerwagen-Dieb. Das beinahe komplett leere Auto (Ganove hatte noch die Tageseinnahmen vom Beifahrersitz mitgenommen) fand wenig später die Polizei. Geschichte ohne Backwaren – kein Happy End.