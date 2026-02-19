Aktuell ist es etwas stiller geworden um des US-Präsidenten Appetit auf Grönland. Donald Trump will das eisige Territorium natürlich weiterhin am liebsten umgehend vernaschen. Heftiger Gegenwind kommt aus unerwarteter Ecke. Aus Lüneburg.

Die dortige Bäckereikette Harms hat Amerikaner komplett aus ihrem Angebot gestrichen, verkauft die beliebten runden Kuchen mit Zuckerglasur jetzt als – Grönländer. Als Zeichen der Solidarität, sagt Chef Jannick Harms den Kollegen der Landeszeitung Lüneburg. Nimm dies, Donald! Zumindest in einem Teil Niedersachsens schmeckt den Leuten Grönland richtig gut – Amerika gerät derweil langsam in Vergessenheit.

Die Amerikaner, also das Gebäck, standen schon einmal im Zentrum einer Polit-Kampagne. Damals jedoch ohne jedes Augenzwinkern. DDR-sozialisierte Leser erinnern sich vielleicht: Die Dinger durften plötzlich nicht mehr Amerikaner heißen, aus Klassenfeind-Gründen. Fortan verkauften die Bäckereien Ammon-Plätzchen. Ob es die Kekse (schmecken wirklich ein bisschen nach Ammoniak) auch in Grönland gibt und wie sie dort heißen – das weiß vermutlich nicht mal Donald Trump.