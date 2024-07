Ei mit Gefühl. Perfekt so.

Die Ansage aus dem Loriot-Sketch ist legendär: „Ich koche meine Eier IMMER nach Gefühl.“ Genau so ikonisch die Antwort: „Dann stimmt wohl mit deinem Gefühl was nicht.“ Bringt die Kommunikation in manch langjähriger Beziehungen auf den Punkt.

Apropos Punkt bzw. Gefühl: Das mit dem perfekten Frühstücksei funktioniert tatsächlich nur auf Meereshöhe. Je 300 Höhenmeter, haben Wissenschaftler erforscht, sinkt der Siedepunkt von Wasser um ein Grad. Auf dem Brocken kochen Eier demnach schon bei 97 Grad, sind eher fertig bzw. schneller hart. Meteorologie-Experten der britischen Universität Reading fanden raus, dass es sich in Tiefdruckgebieten ähnlich verhält wie auf dem Berg. Auch bei Sturm sind die Eier demnach härter.

Physikalische Basics, die helfen, obige Beziehungsdialoge zu vermeiden. Wichtig: Das gilt analog auch für Tee oder Spaghetti. Natürlich mit Gefühl.