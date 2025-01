Frage: Was ist mehr wert, ein einigermaßen aktuelles Smartphone – oder ein saftiger, duftender Döner? Antwort: Kommt drauf an, wie groß der Hunger ist. Die am kürzlich tatsächlich passierte Geschichte: Sehr hungriger Mann verkauft sein Handy für fünf Euro an einen Menschen. Bevor er das Geld in einen Döner umsetzen kann, dämmert ihm, dass der Deal ein schlechter war, traut sich aber auch nicht, sein Handy zurückzufordern. Ein Fall für die Freunde und Helfer – der hungrige Ex-Handybesitzer erstattet Diebstahl-Anzeige.

Die Beamten klären das direkt vor Ort mit routinierter Autorität. Der ungleiche Deal wird rückgängig gemacht. Blöd für den Pechvogel des Tages: ER hat zwar sein Telefon wieder, aber auch eine Anzeige wegen Notrufmissbrauchs und Vortäuschens einer Straftat an der Backe.

Besonders blöd: Immer noch einen Bärenhunger aber noch immer bzw. schon wieder kein Geld für einen Döner. Wie die Geschichte ausging, ist unbekannt. Die Brüder Grimm würden das mit einem in vielen Märchen bewährten Textbaustein beenden: Und wenn er nicht gestorben ist, dann hungert er noch heute.