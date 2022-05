Handys für Häftlinge

Das Pentonville-Gefängnis in London: Auch hier sollen die Strafgefangenen Gratis-Handys für Privatgespräche bekommen.

Großbritannien – du Insel der Glückseligen. Zumindest, wenn man eine Telefongesellschaft ist: Für die hat die Regierung Ihrer Majestät ein tolles Konjunkturpaket aufgelegt: Alle Strafgefangenen – einschließlich Terroristen – sollen zur Pflege privater Kontakte Handys bekommen. Das sei gut für die Resozialisierung, findet Justizminister Dominic Raab: So haben die Behörden in der Pandemie bereits 1500 Mobilgeräte unters Gefangenenvolk gebracht – weil coronabedingt kaum noch Freie in den Knast dürfen.