Foto-Automaten, wie sie in Einkaufszentren oder auf Bahnhöfen rumstehen, eignen sich offenbar auch trefflich für ein schnelles sexuelles Abenteuer. Davon konnte sich kürzlich die Polizei in Rostock überzeugen. Natürlich nur in der Rolle der etwas unfreiwilligen Zuschauer.

Auslöser war eine in dem Automaten vergessene Damenhandtasche. Um die Besitzerin ausfindig zu machen, spulten die Beamten einfach die Aufnahmen der Fotobox zurück – und bekamen ein veritables, gar nicht jugendfreies Filmchen zu sehen.

Anhand der persönlichen Merkmale – um welche es sich handelt, ist im Polizeibericht nicht näher ausgeführt – konnten die beiden Teilnehmer des Schäferstündchens noch in der Nähe des Foto-Automaten angetroffen werden. Nur mit der Rückgabe der vergessenen Handtasche wurde es nichts. Inzwischen hatten finstereGanoven das Täschlein einfach geklaut. Doppel-Pech: Es gab auch noch eine Anzeige gegen die 47 Jahre alte Frau und ihren zwei Jahre jüngeren Partner wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Passanten hatten sich durch das Geschehen im Automaten belästigt gefühlt. Spielverderber.