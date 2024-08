Die Zeiten in der Gastronomie werden härter – und vor allem teurer, wie viele Urlauber in diesem Sommer mitbekommen haben. So empörten sich Gäste auf Rügen dieser Tage, als der Wirt fürs obligatorische Glas Wasser zum Espresso 50 Cent extra in Rechnung stellte.

Aber was sind schon 50 Cent gegenüber jenen acht Euro, die ein Restaurant am österreichischen Wörthersee haben will – für einen leeren Teller? In sozialen Medien schlägt die „unverschämte Raffgier“ hohe Wellen: Acht Euro für nichts – das gehe gar nicht!

Doch ein Sprecher des dortigen Wirteverbands hält dagegen: Wenn Gäste einen „Räuberteller“ bestellen, kauften sie ja nur eine Portion – wollten aber zwei Teller plus zweites Besteck. „Ich brauche also doppelte Mitarbeiter-Power.“ Und nicht zuletzt werde ein zweiter Sitzplatz belegt, der für normal zahlende Gäste dann nicht mehr zur Verfügung stehe.

Soll wohl heißen: Für nichts seien die acht Euro ja nicht ...