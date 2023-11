Ein Forscherteam, an dem auch Experten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg beteiligt waren, fand heraus, dass Automotoren durch ihre Abwärme Tiefgaragen und das umgebende Grundwasser aufheizen. Dabei geht allein in Berlin so viel Energie ins Grundwasser über, dass damit 14.660 Haushalte mit Wärme versorgt werden könnten – das entspricht in etwa einer Stadt in der Größe von Quedlinburg. Das könnte das derzeitige Heizkosten-Problem gehörig entspannen. Hierzu könnte, auch da haben die Forscher bereits einen praktischen Lösungsansatz, die Wärme aus dem Grundwassermittels Wärmepumpen über ein Netzwerk direkt in die Wohnungen transportiert werden.

Aber stopp! Der Trend geht ja dahin, Kraftfahrzeuge durch rigide Vorschriften schrittweise aus den Innenstädten zu verbannen. Da bleibt dann auch die Tiefgarage kalt. Mit Lastenrädern kriegt man die Bude jedenfalls nicht warm. Umsonst geforscht!