Sie trainieren monatelang, jahrelang. Sie kämpfen bis zum Letzten, geben im entscheidenden Moment alles. Es geht um Erfolg, Ruhm, Ehre. Und natürlich um eine olympische Medaille. Aus wertvollem Gold, ziemlich okayem Silber oder auch ganz brauchbarer Bronze.

Und dann kommt der Moment, an dem siegreiche Sportskanonen wie der deutsche Biathlet Justus Strelow (Bronze mit der Mixed-Staffel), Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA) oder die schwedische Langläuferin Ebba Andersson (Silber) und US-Eiskunstläuferin Alysa Liu (Team-Gold) ins Zweifeln geraten.

Der kleine Steg, der das Band mit der Medaille verbindet – knacks. Ihre edelmetallenen Trophäen sind Ausschuss, Schrott, einfach kaputt. Das soll der Lohn sein für all die Qual, den Schweiß, die Tränen?

Peinlich berührt das Olympische Komitee – es verpasste der schlampigen Münzprägeanstalt in Sprint-Geschwindigkeit einen rasanten Zieleinlauf. Mit Erfolg. Der Sachverhalt sei „umgehend“ überprüft worden. „Eine Lösung wurde gefunden.“ Die Medaillen werden jetzt geflickt. Höher, schneller, reparierter.