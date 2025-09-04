Wie haben wir ihn vermisst. Den dauerschnäuzenden, ziemlich zauseligen aber genau deshalb so sympathischen Kollegen. Vize-Chefredakteur des fiktiven, hochjournalistischen Produkts „Grevenbroicher Tagblatts“. Der Typ, der den leicht schmuddeligen Trenchcoat niemals auszuziehen scheint.

Horst Schlämmer ist wieder da. Denn er sucht das Glück. Bis zum nächsten Frühjahr will er es ganz bestimmt gefunden haben und auf der Kinoleinwand davon berichten.

Komiker Hape Kerkeling hat sein zweites Ich Horst Schlämmer nach ein paar Jahren Schnodder- und Auftrittsverbot wieder aus der Versenkung geholt. Und es gibt nur sehr wenige, die das nicht mit Vorfreude erfüllt. Schlämmer ist irgendwie einer von uns. Vertrauenerweckend, hemdsärmelig, ungekünstelt obwohl er eine Kunstfigur ist. Schlämmer verbreitet durch bloßes Erscheinen diffuse gute Laune. Genau das, was in unserem Alltag so oft zu kurz kommt.

Vielleicht sollten wir alle grundsätzlich viel öfter selbst ein bisschen Horst Schlämmer sein. Nur so. Wegen der guten Laune – und um das Glück zu finden. Weisse, Schätzelein.