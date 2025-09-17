Jetzt erzählt er uns wieder einen vom Pferd, werden manche denken. Falsch. Heute gibt es an dieser Stelle ZWEI vom Pferd.

Hü 1: Im vogtländischen Reichenbach flüchtete ein offenbar betrunkener Pferdekutschen-Pilot nachts vor einem Streifenwagen der Polizei – nach dem er das Fahrzeug gerammt hatte. Die wilde Verfolgungsjagd – 150 PS gegen 1 PS – endete wenig später im Matsch. Kutsche steckte fest, Kutscher braucht jetzt eine ziemliche gute Ausrede oder einen Anwalt. Dem Pferd jedenfalls geht es gut, stellte der herbeigerufenen Tierarzt fest.

Hü 2: Vier Räder sind schneller als vier Beine. Also stopfte die Ponybesitzerin aus Aachen ihren Liebling in den Kofferraum ihres Kleinwagens. Im Polizeiprotokoll steht etwas von weißem Pferd und pinkem Auto – eine Geschichte wie aus der Welt von Barbie. Dann stand da auch noch etwas von 75 Tonnen – das ist die Wucht, mit der das 150 Kilo schwere Tier bei einem Auffahrunfall Richtung Windschutzscheibe katapultiert würde. Und 35 Euro – Summe, die Barbie via Verwarnung an die Ordnungsbehörde überweisen soll. Frau weigerte sich, jetzt Bußgeldverfahren. Pony mümmelt dazu ungerührt sein Heu. Hü.