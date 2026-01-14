Frau haut Auto mit Axt kurz und klein – die Polizei findet das in Ordnung.

Normales Gewerbegebiet in Deutschland, in Trier. Eine Frau drischt mit der Axt hemmungslos auf einen bis gerade eben zumindest optisch noch ganz passablen Opel ein. Glas splittert, Blech beult, abplatzende Kleinteile sirren durch die Luft. Ein verstörendes Bild. Irritierte Passanten rufen die Polizei.

Die kommt prompt und stellt fest: Hat alles seine Ordnung. Die bizarre Geschichte hinter dem merkwürdigen Ereignis geht so: Braver Ehemann erfüllt Gattin langgehegten Geburtstagswunsch – Auto zerkloppen. Mann besorgt geeignetes Objekt, organisiert das Privatgelände, auf dem sowas zumindest nicht illegal ist und trifft alle nötigen Vorkehrungen für die spätere Beseitigung der Trümmer.

Das Geburtstagsgeschenk hat dermaßen eingeschlagen, dass die Gratulationsgäste vor Ort gleich noch voller Inbrunst mit halfen, das Mobil ausdrücklich unfachgerecht, dafür um so gewaltiger zu zerlegen.

Ziemlich sicher war die Aktion auch hilfreich, den tätigen Frustabbau der Gattin vom Ehealltag auf den alten Opel umzuleiten.

Kluger Mann mit einem feinen Gespür für das richtige Geschenk.