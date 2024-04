Die Fußball-EM in Deutschland beginnt zwar erst am 14. Juni – die Rivalitäten gehen aber jetzt schon los. So warnt das britische Außenministerium die Fans von der Insel, die nach Deutschland reisen vor dem durchaus gemeinen deutschen Bier. So steht auf der Behörden-Homepage: Bier kann stärker sein als im Vereinigten Königreich, also trinken Sie verantwortungsbewusst.

Machen die tückischen Deutschen das Bier extra so stark, um damit arglose Briten außer Gefecht zu setzen? Millionen deutsche Bierfreunde werden protestieren: Es liegt keinesfalls an unserem wunderbaren Gerstensaft, sondern an der Plörre, die die Fans bei sich auf der Insel standardmäßig bekommen. Zu dünn, zu lasch, kein Bier. Oder, in Anlehnung an einen alten TV-Werbespot: Ist es zu stark, bist du zu schwach.

Wenn das analog auch auf dem Platz gälte, hätte Fußball-Deutschland ziemlich sicher nichts dagegen.