Die Fahndung läuft. Sogar mit öffentlich aufgehängten Plakaten. Trotzdem gibt’s bislang keinen einzigen sachdienlichen Hinweis. Und so droht der Fall zu einem Cold Case zu werden, wie erfahrene Kriminalisten sagen und er zumindest in Hessen beispiellos wäre.

Denn noch nie in der mehr als 75-jährigen Geschichte von Lotto Hessen „ist ein Gewinn in Millionenhöhe liegengeblieben“, beteuert dessen Chef Martin Blach. In diesem Fall geht’s nicht nur um eine einzige läppische Million, sondern gleich um mehr als 15! Um genau zu sein: 15.336.286,40 Euro.

Was die Sache noch ungewöhnlicher macht: Die Lottogesellschaft weiß sogar, dass der Tippschein des Jackpot-Knackers im Hochtaunuskreis abgegeben wurde – und der ist mit nicht einmal 500 Quadratkilometern sogar kleiner als die Hansestadt Gardelegen. Da müsste der Gewinner oder die Gewinnerin doch zu finden sein... Deshalb hängen jetzt in allen 85 Lotto-Annahmestellen des Mini-Kreises die Fahndungsplakate mit der einzigen Bitte: Melde dich!

Ach so, die Gewinnzahlen bei der entscheidenden Ziehung vom 29. März lauten 18, 25, 31, 39, 46, 47, Superzahl 6 – nur für den Fall, dass Sie einen alten Tippschein finden.