Früher war alles besser. Auch das Weltall. Es gab ein paar Raumschiffe, das bekannteste war aus Pappe, hieß „Enterprise“ und war (in den späten 60ern und frühen 70ern einmal die Woche im Fernsehen. Es ging um die Besatzungsmitglieder (Käpt’n Kirk, Spock, Pille und Co.). Und immer wieder mal um rätselhafte Asteroiden. Irgendwelche ziemlich gefährlichen Splitter von Planeten, die auf bestimmten Umlaufbahnen durchs All brettern.

2025 ist alles anders. Wie der Anfang Januar von einem Hobbyastronomen an das Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts gemeldete Asteroid – auf möglichem Kollisionskurs mit der Erde. Der Asteroid entpuppte sich später als- Automobil: Ein Tesla Roadster, den Tech-Milliardär Elon Musk bereits 2018 mit einer seiner Raketen als Testobjekt ins All schickte und der seitdem um die Sonne kreist.

Inzwischen, sagen Experten, marodiert jede Menge derartiger Schrott durch den Weltraum. Völlig nutzlos, bringt zudem die Forscher auf der Suche nach richtigen Asteroiden zum Wahnsinn. Wenn das Käpt’n Kirk noch erleben müsste...