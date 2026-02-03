Und das auch noch umsonst – was für eine Überraschung!

Überraschungen erleben wir praktisch jeden Tag. Solche, auf die wir verzichten können – dazu zählt exemplarisch der unangekündigte Besuch der lieben Schwiegermutter. Überraschungen, die uns eigentlich nicht wirklich überraschen – wie der Inhalt vom, klar, Überraschungsei: „Oh toll, wieder was zum Basteln.“

Überraschungen, die ihrem Namen durchaus Ehre machen: Die Deutsche Bahn ist heute mal pünktlich. Und Überraschungen, mit denen wir nicht mal in unseren absurdesten Träumen je gerechnet hätten. Wie diese hier. Burger-Brater McDonald’s verschenkt sein Essen.

Nicht alles, aber der Fastfood-Riese gibt eine Runde Chicken McNuggets, diese frittierten Hühnerbrocken, aus. Und zu jeder Gratis-Portion, es ist nicht zu glauben, noch eine Unze (28 Gramm) echten Kaviar obendrauf. Plus Perlmutt-Löffel zum stilvollen Vernaschen plus einen satten Schlag Crème Fraiche, wozu auch immer.

Leider gibt es das Umsonst-Luxus-Paket nur in den USA und nur in ziemlich begrenzter Anzahl. Wie begrenzt, das wollte McDonald’s überraschenderweise nicht verraten. Warum überrascht uns das jetzt eigentlich nicht?