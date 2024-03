Zugegeben: Allein die Tatsache, unterwegs in einem Zug zu müssen, kann angesichts der sanitären Zustände ein Notfall sein. Wenn dieses Grundübel aber durch das Fehlen von Wasser und Toilettenpapier noch verstärkt wird, ist die Katastrophe perfekt.

So befand sich ein 26-jähriger Reisender dadurch in einer persönlichen Ausnahmesituation: Er drückte den Not-Knopf. Nicht nur einmal – denn darauf hatte niemand in einer für ihn angemessenen Frist reagiert. Sondern mehrfach. Das wirkte. Allerdings anders, als sich der Mann das vorgestellt hatte.

Bei der Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Aachen holte ihn die Bundespolizei vom Klo. Und als er den Beamten seine Notfall-Beschwerden vortrug, zeigten die kein Verständnis. Sondern erstatteten eine Anzeige wegen Notruf-Missbrauchs. So gesehen kann es jetzt sogar eine Erleichterung sein, wenn wegen Lokführerstreiks in den nächsten Tagen keine Zugtoilette mehr nutzbar ist.