Tote Hose am Bürgertelefon der Polizei.

Immer mehr Menschen wählten wegen oft kleinerer Vorfälle Notruf 110. Gleichzeitig hatte die Berliner Polizei immer wieder Personalmangel - was zu Stau-Situationen bei der Notrufannahme führte. Geniale Idee: Lasst uns ein Bürgertelefon einrichten und damit den Notruf entlasten. Bagatelligere Hinweise sollten den Beamten also ab sofort unter 46644664 kundgetan werden.

Die Kollegen vom „Tagesspiegel“ berichten, dass Berliner, die von der Bürgertelefon-Variante Gebrauch machten, immer öfter nur eine Bandansage hörten: „Leider ist dieser Anschluss im Moment nicht besetzt. Im Notfall wählen Sie bitte den Notruf 110“. Soviel zum Thema Entlastung.

Schuld an der zeitweilig ziemlich mäßigen Erreichbarkeit des Bürgertelefons sind laut Polizei – personelle Engpässe. Und man will die ganze Angelegenheit mit dem Bürgertelefon nochmal „einer grundsätzlichen Betrachtung unterziehen“. Klartext: Schuss in den Ofen.