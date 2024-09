Immer mehr Airlines verbieten leckeren Natur-Snack an Bord.

Hier mal wieder einer aus der beliebten Reihe „Hätten Sie’s gewusst ...? Lesen Sie heute ... dass getrocknete Kokosnüsse im Flieger unerwünscht sind?

Wer kennt es nicht: für den kleinen Hunger zwischendurch eine Handvoll getrocknetes Kokosnussfleisch ins Handgepäck oder in die Jackentasche. Schmeckt besser als Salzstangen, ist gesünder als Gummibärchen – aber je nach Airline unerwünscht oder sogar verboten. Der Grund ist schnöde Chemie. Durch den hohen Anteil an Pflanzenfett, das sich zudem bei geringen Temperaturen ist das Kokosnussfleisch leicht entzündlich und rangiert damit in der gleichen Gefährlichkeits-Kategorie wie Streichhölzer.

Wer Kokos legal mit an Bord nehmen möchte: Ganze Nüsse sind okay. Oder auch Kokosmilch im Tetrapack. Klar, da ist die Löschflüssigkeit gleich mit eingebaut. Womit wir dieses immens wichtige Alltagsthema hiermit abgehakt hätten.