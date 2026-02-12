So, Ihr gierigen Energieversorger, die Ihr ständig und unbarmherzig die Preise erhöht – jetzt reden wir mal Klartext. Wir brauchen künftig Euren Strom, Euer Gas und die Fernwärme gar nicht mehr.

Wir machen es uns jetzt selbst warm. Oder heiß. Schon morgen geht es los. Da ist nämlich Valentinstag. Wir erzeugen unsere Wärme künftig mit – Kuscheln. Ist im Übrigen ein heißer Tipp aus Euren eigenen Reihen. Die Kollegen von Vattenfall kamen mit folgendem Impuls um die Ecke: „Neue Verbrauchsdaten zeigen, dass niederländische Haushalte in Momenten häuslicher Zweisamkeit weniger Energie verbrauchen“.

Das kann, muss man als munteren Aufruf zum Nicht-Heizen interpretieren. Und wenn es dann auch noch so viel Spaß macht – kündigen wir unsere Verträge doch einfach zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Und wie man mit Kuscheln den Geschirrspüler zum Laufen bringt, das Handy lädt oder den Fernseher motiviert, das kriegen wir auch noch raus. Liebe kann alles.

An alle in eher lauen Beziehungen: Der Kuschel-Appell zum Valentinstag ist auch für Euch eine Mega-Chance. Trotzdem zur Sicherheit Strom und Heizung besser noch nicht kündigen.