Layla-Skandal schwappt nach Magdeburg

Der Skandal um „Layla“ weitet sich aus – und hat jetzt endlich auch Sachsen-Anhalt erreicht. Also die Landeshauptstadt Magdeburg. Sie wissen schon, der Ballermann-Song, der wegen so Text-Elemente wie „Puffmama“ auf Volksfesten in Würzburg oder Hannover nicht gespielt werden darf, wohl aber im betulichen, öffentlich-rechtlichen ZDF-Fernsehgarten. Und dort sogar gleich zwei Mal!