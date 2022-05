Löcher statt Löwen

Einmal alles wegschneiden, was irgendwie nach Löwe aussieht. Hat fast geklappt bei diesem Regionalzug.

Baden Württemberg, Land der Merkwürdigkeiten. Beispiel Sprache und Sprüche – in der Eigenwerbung klang das lange so: Wir können alles außer hochdeutsch. Inzwischen heißt der offizielle Landesslogan The Länd. Mit ä.