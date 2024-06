In der Jobwelt haben Menschen mit Handicap zunehmend bessere Chancen oder werden sogar bevorzugt eingestellt. Das ist gut so. Zu viel des Guten: Die britische BBC hatte jetzt sogar eine Vollzeitstelle für einen Toten ausgeschrieben. Hörfunk-Assistent gesucht, stand in der Ausschreibung – Einstellungsvoraussetzung: tot.

Schuld ist ein blöder Tippfehler. Im Original hätte das Wort „deaf“ (mit f am Ende) stehen sollen – bedeutet „taub“ oder „gehörlos“. Stattdessen stand dort „dead“. Spötter unken, das passe perfekt zum manchmal angestaubten Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Zumindest wächst die Zahl der in Frage kommenden Kandidaten täglich. Ob von ihnen allzu viel Engagement im Job erwartet werden darf, lasst sich jedoch bezweifeln.

Das mit der eingeschränkten Lebendigkeit bei der Arbeit bestätigt übrigens auch der Blick in die ein oder andere Behörde. Aber das ist nun wieder eine komplett andere Geschichte.