Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist nicht zu beneiden. Erst am Sonntag ist er bei den Europawahlen baden gegangen. Und nun droht ihm schon wieder Ungemach – wenn er nämlich kurz vor den Olympischen Spielen in Paris schwimmen gehen will. Nicht irgendwo, sondern in der Seine. Schließlich hat seine Regierung vor dem Mega-Sport-Event den französischsten und wohl auch schmutzigsten Fluss mit großem Aufwand reinigen lassen. Für den Säuberungs-Erfolg würde sich Macron jetzt gerne als Seine-Schwimmer feiern lassen – was bei vielen Parisern aber nicht gut ankommt.

Sie fanden sich bei X (Ex-Twitter) unter dem Hashtag #JeChieDansLaSeine zusammen, was nichts anderes als #IchKackInDieSeine bedeutet. Was prompt die Behörden auf den Plan rief: Monsieur le Président wolle nicht durch Exkremente kraulen – kacken verboten! Protestieren wollen die Pariser trotzdem, wenn Macron ins Wasser geht – mit einer lauten Kakophonie, aber anbehaltenen Hosen.