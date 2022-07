Mann wirft dreimal denselben Müll weg

Illegale Müllentsorgung ist verboten, wer erwischt wird, muss Strafe zahlen. So einfach ist das. Noch einfacher – oder schwieriger – also je nach Perspektive, wird es, wenn der Zeugwegschmeißer in einem kleinen Dorf wohnt, wo jeder jeden kennt. Wie der Mann in einer geleckten schwäbischen Gemeinde, der seinen alten Kinderwagen plus einen Schwung Gerümpel irgendwo im Ort entsorgte. Und das gleich drei Mal – also immer denselben Müll.