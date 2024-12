Mars-Riegel plötzlich glatt - was ist passiert?

Mars-Riegel – oben fälschlich glatt, unten richtig wellig. Fotos: privat/Imago – Panoramic

Nur echt mit ... Sie wissen schon, was uns die Werbestrategen einst für einen Floh ins Ohr gesetzt haben: Leibniz-Kekse sind „nur echt mit 52 Zähnen“ am mürben Rand. Em-Eukal-Hustenbonbons wiederum sind „nur echt mit der Fahne“ – und die süßen Riegel von Mars? Sind nur echt mit den Schoko-Wellen obendrauf.

Der Brite Harry Seager musste also Zweifel haben, als er seinen gerade erstandenen Mars-Riegel auspackte und auf eine völlig glatte Schokoladen-Oberfläche blickte. Deshalb schrieb er kurzerhand den großen Nasch-Konzern an und wollte einfach wissen, ob erstens der Riegel echt ist und zweitens was bei der Produktion wohl schiefgelaufen ist.

Ersteres bejahte Mars zwar, bei letzterer Frage indes gilt das Betriebsgeheimnis: Kein Wort zur Erklärung der spiegelglatten Oberfläche. Wohl aber gab’s allen Ernstes eine Entschädigung: zwei Pfund, umgerechnet 2,41 Euro. Jetzt wissen wir immerhin, was die Schokowellen wert sind...