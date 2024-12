McDonald's - was Trump und Söder verbindet

Nein, Vergleiche seien unangebracht, findet man in Bayerns Staatskanzlei. Donald Trump im US-Wahlkampf an der McDonald’s-Fritteuse und Bayern-Regent Markus Söder ebenfalls als Pommes-Fachkraft – da gibt’s echt keine Ähnlichkeit. Der Landesvater habe sich nur fürsorglich über die Arbeit in Schnellimbissen informiert.

... und Markus Söder. Bayerische Staatskanzlei

Wahrscheinlich sitzen seine Beamten mit dieser Ansicht aber ganz alleine in der Staatskanzlei. Weil der Chef wie wild „zufällig“ entstandene Essens-Schnappschüsse auf seinen Social-Media-Kanälen postet, ließen Kommentare nicht lange auf sich warten: „Unser Mini-Trump“ oder „Donald Söder“ waren noch die nettesten.

Aber was er dem künftigen US-Präsidenten wirklich voraus hat: Seine Partei bietet inzwischen ein Gratis-Kochbuch mit „25 Genuss-Rezepten“ an – „ein Must-have für Fans von Dr. Markus Söder und der CSU“. Vielleicht kann die CSU ja ein Buch nach Washington schicken – als Geschenk von McMarkus zum Amtsantritt von McDonald.