Meerjungfrauen - faszinierende Wesen. Die kleine in Kopenhagen ist wohl das meistfotografierte weibliche Geschöpf Dänemarks – weit vor Königin Margrethe II. In die Millionen geht auch die Zahl der Zuschauer, wenn’s um nixenhafte Lippenbekenntnisse geht. Wobei manche ja behaupten: „Meerjungfrauen küsst man nicht“. Und andere Filmemacher ganz andere Erfahrungen gemacht haben: „Meerjungfrauen küssen besser.“

Wie auch immer. Die Fabelwesen sind zumindest für Hollywood so unwiderstehlich, dass in diesem Jahr ein weiterer „Arielle, die Meerjungfrau“-Film in die Kinos kam. Zwar sind viele Kritiker mit der Walt-Disney-Nixe hart ins Gericht gegangen – aber das soll ja richtige Fans nicht abschrecken ...

So wie drei junge Männer im Leipziger Zentrum. Sie wurden mitten in der Nacht von einer Polizeistreife dabei überrascht, wie sie die Meerjungfrau abschleppten. Zwar nicht in Person von Arielle-Darstellerin Halle Bailey, wohl aber als zwei mal einen Meter großen Pappaufsteller mit ihrem Konterfei, den sie zuvor aus einem Kino gestohlen hatten. Nun gibt’s ein Strafverfahren – und die Erkenntnis: Meerjungfrauen klaut man nicht.