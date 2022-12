Mehr Trabis und Wartburgs auf Deutschlands Straßen

Nach wie vor halten viele Besitzer ihrem Trabant oder Wartburg die Treue – und viele sind in Vereinen organisiert.

Die Weihnachtszeit ist ja eine Zeit der Wunder. Und so kann auch diese während der Feiertage von dpa verbreitete Meldung nicht wirklich überraschen: In Deutschland waren 2022 deutlich mehr Trabants und Wartburgs unterwegs als 2010. Klingt nach wundersamer Vermehrung – 31 Jahre nach Produktionsstopp in Zwickau und Eisenach.