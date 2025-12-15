Wer sind eigentlich diese Alltags-Verderber, die immer gezielt im falschen Moment auftauchen und einem die Zeit und vor allem die gute Laune rauben? Verteilen die ihre Aktivitäten gleichmäßig oder haben sie es hauptsächlich auf mich, in diesem Fall auf den Autor, abgesehen?

Da ist die Frau beim Bäcker, direkt vor einem. Erst lässt sie sich detailliert die Körner-Anteile der jeweiligen Brötchen erläutern, bespricht jede Kaufentscheidung in aller Ruhe mit ihrer Begleitung um dann die Dinkel-Emmer-Laibchen doch nicht, dafür die Kartoffelkrüstchen zu nehmen. Diese selbstverständlich mit sorgfältig im Zeitlupentempo abgezähltem Kleingeld bezahlt.

Da ist der Kleinwagenfahrer, der einem die ganze Zeit vor der Nase rumgurkt, um dann als Letzter bei Gelb noch über die Ampel zu huschen, während man dann selbst die gefühlt fünfstündige Rotphase ertragen muss.

Vermutlich haben sich Brötchenfrau und Ampelmann abgesprochen. Weil sie wissen, dass ich es eilig habe. Und sich freuen, dass ich mich ärgere. Irgendwann kriege ich das raus. Und wenn ich dafür jeden Tag beim Bäcker und an der Ampel warten muss. So.