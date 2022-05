Mit Joint in der Hand und Polizei an der Seite

Was gar nicht mal so oft gefragt wird: Sollte man sich Polizisten freundlich nähern, einfach so? Die Antwort lautet wie folgt: erstens – nein. Zweitens – ja, aber. Erstens gilt zum Beispiel für im Einsatz befindliche Beamte der Bereitschaftspolizei oder eines Sondereinsatzkommandos in voller Montur. Die sind im Normalfall gerade mit eher unfreundlichen Dingen beschäftigt.