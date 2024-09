Amerikaner verputzt 83 Fastfood-Geräte in zehn Minuten.

Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diese Zahl. 83! Hotdogs! In! Zehn! Minuten!

Joey Chestnut aus dem Land der unbegrenzten Verdauungskapazität ist damit erneut Weltmeister. Im, wer diesen Artikel bisher aufmerksam gelesen hat, ahnt es – Hotdog-Wettessen. Riesen-Triumph über Erz-Kontrahenten Takeru Kobayashi aus Japan. Der schaffte in der Zeit lumpige 66 labberige Würstchen im pappigen Brötchen. Fress-Fürst Joey (Kampfgewicht gut 100 Kilogramm) hat im Übrigen seinen eigenen Rekord (76 Stück) gerissen.

Das Preisgeld für diese aufopferungsvolle und effiziente Lebensmittelverwertung liegt bei 100.000 Dollar. Mal nachrechnen: Dafür kann man sich in New York 40.000 Hotdogs kaufen. Und sie, wenn man schafft, an Ort und Stelle verputzen.

Umb jepft rufen alle mit vollem Mumb: Joey Chestnut, übernehmen Sie!